Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале увеличили производство продукции на 16,7%

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деревообрабатывающие предприятия "Беллесбумпрома" работают с высокой загрузкой имеющихся мощностей. В первом квартале 2019 года объем производства продукции в целом по предприятиям концерна вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,7% и составил в сопоставимых условиях Br388,7 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Обеспечивается переработка деловой древесины, из которой производится продукция с высокой добавленной стоимостью и отвечающая международным стандартам качества. Предприятия работают в двух- и трехсменном режимах. Так, мощности предприятий, выпускающих древесноволокнистые плиты, за счет этого загружены более чем на 150%, выпускающих древесностружечные плиты - на 140%, фанерные производства загружены на 120%", - уточнили в ведомстве.

При этом не наращиваются складские остатки. Предприятия работают под контракты. Из общего объема производства на экспорт поставляется более 70% продукции. Экспорт в первом квартале вырос на 8,9% и составил почти $40 млн. Рентабельность продаж сложилась на уровне 6,3%.

Основным сырьем для предприятий концерна является деловая древесина хвойных пород и частично лиственная, в частности береза для производства фанеры, дуб для производства мебели и некоторые другие породы. "В 2018 году предприятия концерна переработали 5,2 млн куб.м деловой древесины. В 2019 году планируется переработать около 5,5 млн куб.м, увеличив объем переработки по сравнению с прошлым годом за счет ввода новых перерабатывающих мощностей в ООО "Шкловское лесопильно-пеллетное предприятие" и "Акитама" (Витебск)", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве обратили внимание, что все сырье, поступающее на заводы концерна, перерабатывается без отходов. На предприятиях построены собственные энерго- и теплоисточники, работающие на древесных отходах. За счет установки котлов, работающих на местном сырье, предприятия сократили применение экспортных топливно-энергетических ресурсов почти в два раза и довели долю использования в деревообработке древесного топлива свыше 95%. Кроме того, созданы сопутствующие производства, где из отходов основного производства выпускаются топливные гранулы, брикеты и щепа.

В первом квартале 2019 года производство щепы на предприятиях концерна выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,4%, производство пеллетов - на 43,6%, производство брикетов топливных - на 5,5%. "Развитию данного направления в отрасли уделяется значительное внимание, так как это позволяет вовлечь в систему переработки практически весь объем древесного сырья и получить хороший экономический эффект", - подытожили в концерне.-0-