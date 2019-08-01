Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили экспорт бумаги и картона на 20,9%

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии 2019 года предприятия "Беллесбумпрома" нарастили экспорт бумаги и картона до $45,7 млн, что на 20,9% больше, чем было экспортировано за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

География поставок охватила 40 стран. Помимо традиционных для белорусских производителей рынков ближнего зарубежья, бумага и картон экспортируются в отдаленные регионы, такие как Иран, Турция, Египет, Бангладеш, Филиппины, Шри-Ланка, Индия, Китай. В общем объеме экспорта бумаги и картона рынки дальнего зарубежья занимают 31,6%.

"Увеличению экспортной выручки от реализации бумаги и картона способствуют рост объемов производства данной продукции и активная маркетинговая работа, - отметила представитель концерна. - По итогам работы за первое полугодие по предприятиям целлюлозно-бумажной отрасли концерна объем производства по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос более чем на 50%. Это более высокий показатель по сравнению с мебельным и деревообрабатывающим секторами. В них объемы производства также растут, но динамика ниже - 100,5% и 103,8% соответственно".

Наибольший темп роста объемов производства обеспечивает ОАО "Светлогорский ЦКК", где выпущено продукции в 3,2 раза больше, чем в первом полугодии 2018 года. Помимо различных видов бумаги и картона в текущем году комбинат постепенно увеличивает производство целлюлозы. За шесть месяцев ее выпущено 66,5 тыс. т, из которых 47,3 тыс. т экспортировано на рынки восьми стран. Наибольшие объемы поставлены в Китай.

"В настоящее время целлюлозно-бумажные предприятия концерна активно работают над расширением ассортимента и увеличением объемов производства бумажной упаковки, которая призвана стать альтернативой пластику, - отметила Ружена Новицкая. - Данное направление является хорошим потенциалом для дальнейшего роста промышленного производства концерна "Беллесбумпром".-0-