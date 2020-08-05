Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили экспорт в Китай более чем на 40%

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в первом полугодии увеличили экспорт в Китай более чем на 40%, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

"Предприятия концерна за январь - июнь нарастили экспорт в Китай до $34,3 млн, что на 40,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Если ранее на рынок этой страны поставлялись только целлюлоза, бумага и картон, то сегодня в дополнение еще экспортируются пиломатериалы и фанера. В текущем году доля отгрузок в Китай в общем объеме экспорта возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 8,6% до 12,8%", - сказала Ружена Новицкая.

В концерне считают Китай одним из наиболее перспективных рынков сбыта. "Этому содействуют прочные взаимосвязи и всестороннее взаимодействие, установившиеся между Беларусью и Китаем. Китайские партнеры видят в белорусских предприятиях большой потенциал и активно идут на сотрудничество во внешнеэкономической деятельности", - подчеркнула пресс-секретарь.

Весной текущего года для экспорта в Китай белорусской целлюлозы начала работать новая логистическая схема прямой доставки грузов железнодорожным транспортом. ОАО "Светлогорский ЦКК" уже отправило в КНР порядка 10 железнодорожных составов. Груз доставляется покупателю всего за 16 суток.

Предприятия концерна активно наращивают свое присутствие и на других рынках дальнего зарубежья. Так, в 8 раз вырос экспорт в Австрию, в 6,5 раза в США, более чем в три раза в Индию и Индонезию, в 2-2,5 раза в Великобританию, Швейцарию, Гану и Турцию. Планомерно наращиваются поставки и на такие рынки, как Бахрейн, Канада, Израиль, Филиппины. В январе-июне доля отгрузок в страны дальнего зарубежья по сравнению с первым полугодием 2019 года выросла с 49,9% до 51,8% (на 1,9 процентного пункта).

География экспорта предприятий "Беллесбумпрома" в первом полугодии охватила 58 стран. Поставлено продукции почти на $270 млн.-0-