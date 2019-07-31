Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили экспорт в Узбекистан на 48,6%

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации "Беллесбумпрома" в первом полугодии 2019 года экспортировали на рынок Узбекистана продукции на $3,9 млн, что на 48,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.
"Экспорт за весь 2018 год составлял $3,8 млн. Рост поставок начался со второго полугодия прошлого года и продолжился в текущем году", - отметила представитель "Беллесбумпрома".
Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта в Узбекистан составили бумага и картон. В основном это продукция РУП "Завод газетной бумаги" (Шклов). Ранее поставок газетной бумаги в Узбекистан не было, для предприятия это новый и перспективный рынок. Экспортируются в эту страну также древесностружечные и древесноволокнистые плиты, продукты лесохимии.
"Сегодня предприятия продолжают активно наращивать поставки продукции на рынок Узбекистана. Представители концерна и руководители предприятий во время I Форума регионов Беларуси и Узбекистана провели встречи и деловые переговоры с делегациями из разных регионов этой страны, результатом которых должны стать новые соглашения о сотрудничестве", - сказала Ружена Новицкая.-0-
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