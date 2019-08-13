Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили производство импортозамещающей продукции на 11%

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в первом полугодии произвели импортозамещающей продукции на $266,5 млн, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Выпуск импортозамещающей продукции осуществляли 26 организаций отрасли по 38 товарным позициям. Это товары, которые ранее производились в Беларуси в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К ним относятся целлюлоза, древесноволокнистые (в том числе МДФ) и древесно-стружечные плиты, фанера, немелованные бумага и картон, гофрированный картон и ящики из него, бумажные мешки, негофрированный картон, газетная бумага и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др.

Планомерно наращиваются объемы производства сульфатной беленой целлюлозы, которая поступает для дальнейшей переработки на белорусские предприятия, выпускающие изделия санитарно-гигиенического назначения и различные виды бумажной упаковки. В первом полугодии ОАО "Светлогорский ЦКК" произвело 66,5 тыс. т целлюлозы, из которой почти 20 тыс. т поставлено отечественным потребителям. В настоящее время завод сульфатной беленой целлюлозы постепенно увеличивает загрузку имеющихся производственных мощностей. В сутки уже выпускается около 700 т товарной продукции. В планах предприятия к концу года нарастить объем производства до 1150 т в сутки.

ОАО "Мозырский ДОК" планомерно наращивает объем производства теплоизоляционных древесноволокнистых плит. За шесть месяцев выпущено 374 тыс. условных кв.м этой уникальной продукции. Такие плиты среди стран СНГ выпускают только в Беларуси, и лишь несколько производителей есть в странах Европейского союза.

Производство бумаги и картона в первом полугодии выросло на 9,3% до 166 тыс. т, древесно-стружечных плит - на 3,4% до 291 тыс. условных куб.м, фанеры - на 1,6% до 138,6 тыс. куб.м.-0-