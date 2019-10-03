Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе увеличили экспорт в Украину на 20,6%

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-август экспортировали в Украину продукции на $36 млн, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта в Украину заняли древесноволокнистые плиты - $14,4 млн (на 13,4% больше уровня января-августа 2018-го), бумага и картон - $8,5 млн (на 1,7% больше), фанера - $4,6 млн (в два раза больше). Кроме того, предприятия поставляют в Украину древесно-стружечные плиты, мебель, целлюлозу, обои, деревянные окна и двери, пиломатериалы, спички, продукты лесохимии и др.

Рынок Украины для предприятий концерна является традиционным и одним из основных. Среди стран ближнего зарубежья он занимает вторую позицию после рынка России. В 2018 году предприятия концерна экспортировали в Украину продукции на $48,2 млн, что превысило сумму 2017 года в 1,6 раза.

"У предприятий концерна есть все предпосылки для развития плодотворного торгово-экономического сотрудничества с партнерами из Украины. Многочисленные контакты и совместные мероприятия, в том числе такие масштабные, как Форум регионов Беларуси и Украины, содействуют заключению новых договоренностей и поиску новых направлений взаимовыгодного сотрудничества", - отметили в пресс-службе.-0-