Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-феврале увеличили экспорт на 11,2%

5 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-феврале 2020 года увеличили экспорт продукции до $97,5 млн, что на 11,2% выше аналогичного периода 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

За два месяца объемы экспорта увеличились на рынках как ближнего, так и дальнего зарубежья. "В страны СНГ поставлено товаров на $49,6 млн, что на 10,3% превышает показатель 2019 года. В страны дальнего зарубежья экспортировано продукции на $47,87 млн (больше на 12,1%)", - отметили в пресс-службе.

Среди наиболее крупных рынков сбыта традиционно Россия (поставлено товаров на $29,5 млн), Польша (на $16 млн) и Украина (на $11,2 млн). Прирастает экспорт в Китай (почти в 2,9 раза до $7,9 млн), а также в США, Турцию, Индию, Канаду и Австрию.

В целом за два месяца география поставок продукции предприятий концерна охватила 50 стран. "Сейчас в связи со снижением активности на внешних рынках предприятия активно работают над закреплением партнерских отношений с зарубежными компаниями, поиском альтернативных решений и сохранением стабильности в производстве и сбыте продукции", - отметили в "Беллесбумпроме".-0-