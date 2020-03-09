Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-феврале увеличили производство на 12,4%

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы производства продукции промышленности на предприятиях "Беллесбумпрома" в январе-феврале текущего года выросли на 12,4% к уровню января-февраля 2019-го, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Cреди лидеров по росту объемов производства - предприятия целлюлозно-бумажной и лесохимической отрасли (ОАО "Светлогорский ЦКК", ОАО "Лесохимик", ООО "Суперпак компани", ООО "Интерпапер", ОАО "ЦБК-Картон", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак"). "Хорошие темпы у производителей древесных плит, фанеры, а также у ряда мебельных предприятий", - отметили в пресс-службе.

Увеличиваются и объемы экспорта продукции. По статистическим данным, экспорт предприятий концерна в январе 2020 года к январю 2019-го вырос на 10,1%. На внешние рынки поставлено продукции на $46,98 млн. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 13,3%, в страны ближнего зарубежья - на 7,2%. В число наиболее крупных рынков сбыта вошли Россия, Польша, Украина, Китай и Литва.-0-