Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-мае увеличили производство продукции на 8,1%

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пять месяцев этого года организации "Беллесбумпрома" произвели на 8,1% больше товаров, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Рост объемов производства отмечается по всем трем отраслям промышленности, в которых заняты предприятия концерна. "Больше всего приросли в объемах выпуска продукции мебельные предприятия - 118,3% к аналогичному периоду прошлого года. Прирост объемов в мебельном производстве свидетельствует об эффективности избранной отраслью стратегии делать ставку на выпуск и экспорт конечных продуктов из древесины, а не сырья или полуфабрикатов", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня мебельные предприятия концерна, имеющие на многочисленных зарубежных рынках сбыта репутацию ведущих производителей традиционной мебели из древесины, все больше расширяют географию экспорта и входят в крупнейшие международные торговые сети. На внешние рынки мебельщики концерна поставляют почти 80% продукции. По данным статистики, за январь - апрель текущего года экспорт мебели по концерну вырос на 36,8% до $51,2 млн, при этом в страны вне СНГ - на 68,2%, в страны СНГ - на 21,4%. Всего мебельная продукция экспортировалась на рынки 36 стран.

Предприятия деревообрабатывающего сектора концерна за январь - май увеличили объемы производства продукции промышленности на 7,7% по сравнению с пятью месяцами 2020 года. Производство древесностружечных плит выросло на 13%, древесноволокнистых - на 12,4%, фанеры - на 4,5%. Наиболее динамичные темпы роста производства обеспечивают модернизированные деревообрабатывающие предприятия, которые в марте этого года указом Президента объединены в деревообрабатывающий холдинг BYSPAN с управляющей компанией ОАО "Ивацевичдрев". В апреле 2021 года объем производства по холдингу, объединяющему 10 предприятий, вырос к апрелю 2020 года на 26,2%, а в мае 2021-го - вдвое к маю 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса внешние рынки сбыта существенно просели. Таким образом, за январь - май по холдингу обеспечен прирост объемов производства к аналогичному периоду прошлого года на 11,3%. На внешние рынки реализовано почти 85% произведенной продукции.

С положительной динамикой работает и сектор целлюлозно-бумажного производства концерна: за пять месяцев объемы производства продукции выросли на 2%.-0-