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04 января 2021, 12:04

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-ноябре увеличили экспорт почти на 4%

Фото из архива
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-ноябре 2020 года увеличили экспорт почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"За 11 месяцев 2020 года организации "Беллесбумпрома" поставили на рынки 70 стран продукцию на $550,8 млн, что на 3,9% больше, чем за январь-ноябрь 2019 года. При этом в результате принятых мер по диверсификации рынков сбыта экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 10,5% до $276,4 млн, поставки в государства ЕС увеличились на 2,4% до $192,8 млн", - рассказали в пресс-службе.

Экспорт в Россию, которая является крупнейшим для предприятий концерна рынком, вырос на 2,9% до $174,7 млн. В числе наиболее крупных рынков сбыта для продукции организаций "Беллесбумпрома" также Польша ($80,8 млн), Китай ($60 млн), Украина ($57,7 млн) и Литва ($36,8 млн).

"Из общего объема произведенной продукции на экспорт предприятия концерна поставили 76% товаров. Это самая высокая доля за все время их экспортной деятельности", - отметили в пресс-службе.

На внешние рынки предприятия "Беллесбумпрома" поставляют более 50 видов различной продукции. В основе экспорта древесные плиты, мебель, целлюлоза, фанера, бумага и картон. Хорошим спросом также пользуются пиломатериалы, окна, двери, строительные конструкции, обои, продукция лесохимии.-0-

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