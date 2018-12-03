Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-октябре увеличили экспорт более чем на треть

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-октябре экспортировали продукцию на $462,7 млн, что на 35,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.
Около 70% произведенной продукции предприятия концерна поставили в 57 стран мира. Немногим более половины объемов экспорта приходится на страны ближнего зарубежья. В январе-октябре в эти страны поставлено продукции на $232,7 млн, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился почти на 50% до $229,9 млн.
В тройку крупнейших импортеров продукции концерна вошли Россия (поставки в январе-октябре составили $143,6 млн), Польша ($93,5 млн) и Украина ($39,5 млн).
Рост экспорта отмечен практически по всем видам продукции. Поставки бумаги и картона увеличились на 67,9%, древесного топлива - на 59,7%, фанеры - на 41,8%, пиломатериалов, окон и дверей - на 39%, древесноволокнистых плит - на 37,2%, мебели - на 15,3%, древесностружечных плит - на 14,2%.-0-
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