Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре нарастили производство импортозамещающей продукции на 7,3%

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре 2019 года произвели импортозамещающей продукции на $391,7 млн, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Продукцию выпускали 26 предприятий по 38 товарным позициям. "Это товары, которые ранее производились в Беларуси в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К ним относятся целлюлоза, древесноволокнистые (в том числе МДФ) и древесно-стружечные плиты, фанера, немелованные бумага и картон, гофрированный картон и ящики из него, бумажные мешки, негофрированный картон, газетная бумага и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее", - пояснили в "Беллесбумпроме".

Постепенно увеличивается производство сульфатной беленой целлюлозы. "В январе-августе ОАО "Светлогорский ЦКК" произвело 90,4 тыс. т целлюлозы, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из общего объема производства порядка 20% целлюлозы поставлены отечественным потребителям. В основном из целлюлозы белорусские переработчики производят различную бумажную упаковку и изделия санитарно-гигиенического назначения", - отметили в концерне.-0-