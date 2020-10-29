29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе - сентябре нарастили производство на 3,1%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Председатель "Беллесбумпрома" Михаил Касько на заседании совета концерна отметил работу руководителей и трудовых коллективов по сохранению рынков сбыта в период закрытия границ и действия карантинных мер. "Все предприятия работали, и сегодня виден положительный результат. За январь - сентябрь объем производства вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%. Если сравнить III квартал текущего года с аналогичным периодом 2019-го, то прирост составляет 105,5%. Это говорит о том, что уже с июля предприятия начали более динамично выходить из ситуации, обусловленной снижением активности на рынках из-за распространения коронавируса", - обратили внимание в пресс-службе.

Экспорт также превысил уровень аналогичного периода прошлого года. "Прирост за январь - август небольшой - на 0,6%, но это позволяет работать без сбоев и не снижать объемы производства", - отметили в концерне. Доля экспорта в объеме производства составила 74,6% и стала самой высокой в истории существования концерна. Из общего объема экспорта на отгрузки в страны дальнего зарубежья пришлось 50,8%. Распределение экспорта на рынки ЕАЭС, Евросоюза и стран дальней дуги сложилось следующим образом: 35,2% - 34,2% - 30,6%. Продукции экспортировано на $382 млн.

Кроме того, предприятия концерна много работают над снижением затрат на производство продукции. За 9 месяцев текущего года получена экономия в сумме Br248,5 млн, что позволило снизить себестоимость на 24,5%. Существенно выросла и эффективность продаж.

По итогам работы сложилась положительная динамика уровня рентабельности продаж. При этом самый высокий ее уровень (13,8%) - на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. На предприятиях мебельной промышленности этот показатель составил 6,2%, деревообрабатывающей - 4,3%. "Выполняются и задачи по росту заработной платы. В настоящее время по концерну она превышает Br1 тыс.", - добавили в пресс-службе.

Много внимания на заседании совета концерна было уделено вопросам соблюдения правил безопасности и охраны труда подрядными организациями, выполняющими строительно-монтажные и ремонтные работы на территориях предприятий концерна. Детально проанализированы факты нарушения техники безопасности работниками подрядных организаций. Даны четкие поручения по усилению контроля со стороны заказчиков за работой подрядчиков, включая обязательное отражение вопросов охраны труда в заключаемых договорах на выполнение работ и соблюдение оговоренного регламента.-0-