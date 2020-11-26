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Экономика
26 ноября 2020, 17:41

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре снизили затраты на производство почти на Br250 млн

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе - сентябре снизили затраты на производство на Br248,5 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

В системе "Беллесбумпрома" на протяжении многих лет реализуется отраслевая программа по снижению затрат на производство продукции. "За январь - сентябрь в целом по концерну получена экономия затрат на производство продукции в размере Br248,5 млн, или 127,2% суммы, запланированной на год в целом. Реализация плана позволила снизить себестоимость на 24,5%. Наибольшая сумма экономии получена от мероприятий по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов (Br144 млн). Оптимизация норм расхода сырья и материалов, их рациональное использование снизили затраты на Br24,9 млн. Экономия трудозатрат и условно-постоянных расходов уменьшили затраты на Br3,4 млн", - рассказали в пресс-службе.

Ряд организаций уже по итогам 9 месяцев обеспечили установленный указом главы государства уровень снижения себестоимости более чем на 25%. Это ОАО "Светлогорский ЦКК", которому удалось снизить себестоимость на 43,4%, РУП "Завод газетной бумаги" (на 33,9%) и ОАО "УКХ "Белорусские обои" (на 26,5%). Приближаются к выполнению годового задания ОАО "Бумажная фабрика "Спартак" с экономией затрат на 23,7% и ОАО "Ивацевичдрев" - на 22,2%.

Самый высокий уровень рентабельности продаж сложился по предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности (13,8%). По предприятиям мебельной промышленности этот показатель составил 6,2%, деревообрабатывающей - 4,3%.

Наиболее высоких показателей в прибыльности добились такие предприятия, как ЗАО "ХК "Пинскдрев", ОАО "Лесохимик", ОАО "Светлогорский ЦКК", ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ЗАО "Молодечномебель" и ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин".

Одним из факторов, влияющих на уровень рентабельности, являются затраты на древесное сырье, которое занимает достаточно большую долю в составе общих затрат на производство продукции. Например, в производстве целлюлозы сырье в затратах занимает 19%, древесных плит - 21-24%, фанеры - 28%. За 9 месяцев цены на балансовую древесину выросли в 1,5 раза до Br35-45 за кубометр в зависимости от породы. Хвойный пиловочник подорожал в 2 раза до Br124.-0-

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