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18 мая 2021, 11:10

Предприятия БЦК за I квартал почти в два раза увеличили объем инвестиций в основной капитал

Фото из архива
Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия холдинга "Белорусская цементная компания" за первый квартал 2021 года почти в два раза увеличили объем инвестиций в основной капитал. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт цементного холдинга.

Всего за январь - март текущего года предприятиями было произведено 929 тыс. т цемента. В целом темп роста объемов промышленного производства по холдингу к аналогичному периоду 2020 года составил 104,6%, отметили в БЦК.

"Кроме того, наши предприятия увеличили темпы роста валовой добавленной стоимости на одного среднесписочного работника (110,2%) и объем инвестиций в основной капитал (191,6%). Более чем на 8% по сравнению с первым кварталом 2020 года выросла и среднемесячная зарплата по холдингу - она достигла Br1067", - сообщили в холдинге.

Холдинг объединяет 26 предприятий, расположенных во всех регионах Беларуси. На сегодняшний день цементный холдинг - ведущий производитель строительных материалов в стране. На предприятиях, входящих в его состав, постоянно ведется работа по расширению рынков сбыта, совершенствованию качества продукции, рациональному использованию ресурсов и внедрению инвестиционных проектов.-0-

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