Предприятия Челябинской области заинтересованы в реализации металлопродукции на БУТБ

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. О планах по наращиванию объемов реализации металлопродукции на торгах Белорусской универсальной товарной биржи заявили сразу несколько крупных российских металлопроизводителей и металлотрейдеров, принявших участие в вебинаре по вопросам биржевой торговли с Беларусью, который состоялся сегодня при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области (Россия). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Заинтересованность в более активном применении биржевого механизма, в частности, выразили представители ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ООО "Литейный завод" и ООО "Торговый дом ММК". Прежде всего речь идет об увеличении поставок черного металлопроката, который пользуется стабильно высоким спросом у белорусских промышленных предприятий.

Как отметил начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко, в настоящее время через биржевую площадку закупается около четверти от общей потребности страны в данной продукции.

"Ежедневно в торгах черными металлами и изделиями из них участвуют порядка 800 продавцов и покупателей, а сумма сделок по итогам одной торговой сессии доходит до 2 млн евро. За первые два месяца текущего года белорусские предприятия уже закупили более 62 тыс. т чермета, причем значительную долю от этого объема составил российский металл. Поэтому для нас очень важно привлечь на биржевую площадку крупнейших российских металлопроизводителей, а Челябинская область - безусловный лидер в сфере черной металлургии среди других регионов России. В свою очередь челябинские металлургические заводы, выходя на торги, получают прямой доступ к отделам закупок ведущих белорусских промпредприятий. То есть выгода для обеих сторон очевидна", - подчеркнул представитель БУТБ.

В 2020 году на торгах БУТБ реализовано 859 тыс. т металлопродукции на общую сумму Br1,2 млрд.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-