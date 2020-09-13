Предприятия Гродненской области строго выполняют свои контрактные обязательства - Караник

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гродненской области строго выполняют свои контрактные обязательства. Об этом заявил в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщает БЕЛТА.

На вопрос, остаются ли забастовки на повестке дня, он ответил отрицательно. "Сегодня ни одно предприятие не имеет проблем с работой. Строительная отрасль работает и по воскресеньям, и даже не 8, а 10 часов в сутки, чтобы воспользоваться погодными условиями и выполнить больший объем работы. Все остальные предприятия тоже строго выполняют свои контрактные обязательства", - подчеркнул Владимир Караник.

Он сейчас активно посещает предприятия региона. "В семье, где один ребенок болеет, здоровый часто оказывается без присмотра. Наверное, это неправильно, и в первую очередь нужно посетить те предприятия, которые устойчиво стоят на ногах, чтобы посмотреть, какой опыт у них можно перенять и как еще ускорить их развитие. Это необходимо для того, чтобы они стали драйвером и локомотивом области, чтобы их опыт и ресурсы использовать для подтягивания отстающих. Важно и пообщаться с коллективом, ответить на волнующие людей вопросы, снять напряжение. Мне очень приятно, что получается нормальный диалог", - отметил председатель Гродненского облисполкома.

Владимир Караник также прокомментировал ситуацию в стране. "Оголтелая информационная кампания приводит к тому, что у людей в умах большая сумятица, многие из них просто потеряли стандарты и ориентиры и не знают, что делать. Думаю, тут необходима взвешенная информационная стратегия. Надо объяснить людям, что нам необходимо сохранить стабильность. И если молодежи нужна "движуха", то стране нужно движение вперед: увеличение социальных гарантий, повышение зарплат, улучшение жизни в целом", - заявил он.

Во время развития пандемии COVID-19 Владимир Караник был министром здравоохранения Беларуси. "Мы использовали риск-ориентированный подход и старались проводить не эффектные, а эффективные мероприятия. ВОЗ признает, что шведский опыт оказался наиболее рациональным, а Беларусь пошла тем же путем. Мы с самого начала говорили о том, что карантин свою эффективность не доказал. Вторую волну пандемии мы ожидаем менее масштабной, потому что в обществе сформировалась иммунная прослойка. Достаточно много людей, которые особо восприимчивы к этому вирусу, с ним уже встретились, переболели и имеют иммунитет", - считает он.-0-