Предприятия концерна "Беллегпром" в I полугодии увеличили экспорт в страны ЕС на 10%

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" в I полугодии увеличили экспорт в страны ЕС до $36,1 млн, или на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель председателя концерна Владислав Зайцев на заседании совета, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владислава Зайцева, концерн предпринимал меры по диверсификации поставок, поскольку на традиционных рынках ЕАЭС, в частности в России, наблюдается снижение покупательского спроса. Это позволило частично компенсировать потери объемов экспорта.

Всего на зарубежных рынках реализовано 53,6% произведенной продукции на сумму $237 млн, товары поставлялись в 54 страны мира. Обеспечено положительно сальдо внешней торговли в размере $64 млн.

"Темпы роста объемов экспорта в I полугодии увеличили по таким странам, как Израиль, Испания, Италия, Кипр, Канада, Латвия, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, США, Эстония, Япония", - отметил Владислав Зайцев.

По прогнозам экспертов, мировой рынок легкой промышленности в текущем и последующих годах ожидает ежегодный рост примерно на 4,25%.-0-