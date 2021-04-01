Предприятия Курской области планируют работать на белорусском рынке через БУТБ

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы увеличения объемов биржевой торговли Беларуси с Курской областью (Россия) обсуждались во время онлайн-конференции, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Выступая перед участниками конференции, руководитель Гомельского филиала Белорусской универсальной товарной биржи Григорий Гинсар отметил широкие возможности для наращивания взаимного товарооборота между Беларусью и Курской областью за счет применения биржевого механизма и предложил курским предпринимателям взять на вооружение этот инструмент. По словам представителя БУТБ, в нынешнем году российские компании стали активнее участвовать в биржевых торгах, что положительно сказалось на объемах совершаемых сделок.

"Общая сумма всех сделок, совершенных резидентами Российской Федерации в январе - марте 2021 года, составила без малого $38 млн. По сравнению с тем же периодом прошлого года имеем рост в 1,8 раза. Важную роль в увеличении показателей биржевого товарооборота сыграло в том числе и тесное сотрудничество с близлежащими регионами России. В первую очередь это Смоленская, Брянская и Псковская области. Надеемся, что и с Курской областью получится наладить не менее эффективное взаимодействие", - сказал Григорий Гинсар.

По итогам онлайн-конференции некоторые предприятия Курской области выразили готовность выставить свою продукцию на площадку промышленных и потребительских товаров БУТБ. Так, прорабатывается вопрос реализации оборудования для пищевой промышленности, высокотехнологических резиновых изделий, упаковочных материалов из бумаги и гофрированного картона.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-