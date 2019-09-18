Предприятия легпрома Беларуси и Узбекистана планируют расширять сотрудничество

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. План мероприятий на 2019-2020 годы по реализации меморандума о взаимопонимании между концерном "Беллегпром" и ассоциацией "Узтекстильпром" подписан во время Дней текстильной индустрии (Global Textile Days Tashkent) в Узбекистане. Такая информация размещена на сайте "Беллегпрома", сообщает БЕЛТА.

План мероприятий включает меры по активизации сотрудничества предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности Беларуси и Узбекистана.

Во время встречи председателя концерна "Беллегпром" Татьяны Лугиной с председателем ассоциации "Узтекстильпром" Илхомом Хайдаровым намечены перспективы торгово-экономического взаимодействия, выработан алгоритм выполнения дорожной карты по развитию сотрудничества. Стороны отметили, что ранее достигнутые договоренности в целом выполняются: с предприятиями Узбекистана активно работают Оршанский льнокомбинат, "Камволь", "Конте Спа", "Милавица", "Cвiтанак" и другие. Прорабатывается возможность открытия фирменных магазинов белорусских предприятий в Узбекистане.

Татьяна Лугина приняла участие в международной текстильной конференции Узбекистана "Цифровизация текстильной индустрии - создание текстиля будущего". В своем выступлении она говорила об активизации сотрудничества предприятий легкой промышленности Беларуси и Узбекистана, а также обозначила новые перспективные направления взаимодействия. Во время конференции обсуждались вопросы новых тенденций в текстильной отрасли, развития международных текстильных технологий, сертификации и цифрового маркетинга, научных исследований в разработке умного текстиля.

На выставке текстильной продукции и модной индустрии в Узбекистане, где демонстрировались достижения и инновации лидеров текстильной промышленности, Беларусь представил Оршанский льнокомбинат.-0-