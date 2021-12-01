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01 декабря 2021, 10:52

Предприятия Ленинградской области намерены продавать на БУТБ кондитерские изделия и мебель

Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. О готовности выставлять на биржевые торги кондитерские изделия, упаковочные материалы и мебель собственного производства заявили представители российских компаний, посещавшие центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи в составе бизнес-делегации Ленинградской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Визит состоялся при содействии Торгового представительства Российской Федерации в Беларуси и Центра поддержки экспорта Ленинградской области.

Организовать торги указанной продукцией планируется на электронной B2B-площадке БУТБ, где уже успешно реализуются подобные товары. В частности, сделки по закупке офисной мебели, продуктов питания и различных видов упаковки совершаются практически еженедельно. Одной только шоколадной глазури за последние несколько месяцев продано на Br1 млн. Что касается продукции ленинградских производителей, то потенциальными покупателями могут стать белорусские предприятия и организации государственной формы собственности, использующие биржевую площадку в качестве альтернативы традиционным закупочным процедурам.

"Интеллектуальный функционал биржевой B2B-площадки позволяет в автоматическом режиме информировать потенциальных покупателей о появлении новых заявок на продажу товара, который они уже приобретали ранее. На практике это значит, что при размещении в торговой системе оферты от ленинградского производителя офисных стульев все организации, заключавшие сделки по закупке аналогичной мебели, получат соответствующее уведомление. Поэтому для россиян это возможность без затрат на маркетинг установить контакт с целевой аудиторией в Беларуси. В свою очередь белорусские потребители получают доступ к предложениям российских заводов-изготовителей, что в большинстве случаев позволяет заметно экономить на закупке", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время на БУТБ аккредитовано 296 субъектов хозяйствования Ленинградской области, около трети из которых регулярно участвует в торгах. Через биржевую площадку в данный регион в основном поставляются портландцемент и мясомолочная продукция, а закупаются преимущественно изделия из черных металлов и уголь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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