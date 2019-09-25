Предприятия Минпрома Беларуси экспортируют продукцию в 100 стран

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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства промышленности Беларуси экспортируют около 70% выпускаемой продукции, поставки осуществляются в 100 стран мира. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Предприятия сработали с прибылью, - отметил Геннадий Свидерский. - Продукция поставлялась как в Россию и другие страны СНГ, так и в дальнее зарубежье. Получено положительное сальдо внешней торговли".
В отрасли машиностроения работают более 150 тыс. человек, насчитывается около 200 предприятий.
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"БЕЛДЖИ" планирует в 2020 году выпустить до 35 тыс. авто и расширить географию экспорта
Ожидается, что 10 тыс. авто приобретут в Беларуси, 20-25 тыс. авто - за рубежом. Если в текущем году продукция поставлялась в основном в Россию, то в 2020 году предприятие рассчитывает также выйти на рынки Казахстана, Армении, Украины, Литвы.