Предприятия Минпрома на VI Форуме регионов заключат контракты на поставку техники, станков и лифтов

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства промышленности на VI Форуме регионов России и Беларуси, который проходит 16-18 июля в Санкт-Петербурге, заключат договора о сотрудничестве и контракты на поставку продукции с российскими компаниями. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь ведомства Владимир Подоляк.
Так, ОАО "БелАЗ" подпишет соглашения с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и ОАО "Белвнешэкономбанк" о поддержке экспорта белорусско-российской продукции, а также с правительством Мурманской области по строительству Центра технической поддержки БелАЗ. Холдинг намерен развивать сотрудничество с Санкт-Петербургским горным университетом и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании.
Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова заключит контракты с российскими компаниями на поставку силовых трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций на общую сумму 230 млн российских рублей. ООО "МЛМ Невский лифт" планирует закупить у ОАО "Могилевлифтмаш" в 2019-2020 годах лифтового оборудования примерно на 300 млн российских рублей в рамках программ замены и капитального ремонта.
Договор между ОАО "МАЗ" и ООО "Промагролизинг-Центр" предполагает поставку 100 зерновозов, между Сморгонским заводом оптического станкостроения и ООО "К2 ТУЛ" - поставку оптических станков на сумму 5,54 млн российских рублей.
Во время форума проходят встречи министра промышленности Беларуси Павла Утюпина с главами регионов России, а также руководством Министерства промышленности и торговли России. Стороны обсуждают вопросы промышленной кооперации и дальнейшего торгово-экономического взаимодействия. Накануне, 16 июля, под Санкт-Петербургом открылось белорусско-российское производство лифтового оборудования. По бизнес-плану проекта на первом этапе планируется часть операций по изготовлению лифтов перенести на эту площадку из Могилева.
Взаимный товарооборот организаций Министерства промышленности Беларуси с Россией за последние три года составил почти $11 млрд. Прямые торгово-экономические отношения налажены с 75 российскими регионами. Между республикой и субъектами РФ заключено 70 соглашений о сотрудничестве, между областями, районами, городами Беларуси и субъектами, муниципальными образованиями России - свыше 300 договоров. Более 8 тыс. белорусских и российских предприятий связаны производственной кооперацией, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих изделий.-0-
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