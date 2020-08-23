Предприятия Минпрома работают в штатном режиме - Пархомчик

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Минпрома работают в штатном режиме. Об этом в программе "Контуры" на телеканале ОНТ заявил министр промышленности Петр Пархомчик, сообщает БЕЛТА.

"Все предприятия Минпрома работают в штатном режиме. Конечно, есть люди которые выражают свою точку зрения немного по-другому, чем большинство. Наша задача - объяснить им, что они поступают неправильно и те цели, которые перед собой ставят - ничего хорошего, доброго для коллективов заводов не принесут. Многие не понимают, что разрушить можно все в один миг, однако вернуть и воссоздать вновь - не так-то просто", - сказал Петр Пархомчик.

Как отметил министр, поставщики, видя то, что происходит в стране, находятся в растерянности. "Отношения между нами всегда строились по-товарищески: сначала продукция, а потом деньги, причем отсрочка за поставленный товар доходила от 30 до 90 дней, а иногда и больше. Сегодня же у них нет уверенности в производственных цепочках. И наши постоянные поставщики комплектующих начинают страховать сделки. А это значит, что будут дополнительные затраты и удорожание. Эти деньги могли бы пойти на решение социальных вопросов, на улучшение жизни трудящихся", - рассказал он.

По его словам, люди даже не представляют, что может произойти, если предприятия не будут работать в течение несколько недель. "Это не вода, которая течет из крана: закрыл, через две недели снова открыл - и она льется. Такого не будет. Потребуются годы, чтобы промышленность вышла на те результаты, которые достигнуты сегодня", - пояснил Петр Пархомчик.-0-