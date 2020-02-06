Предприятия Минпрома в 2020 году планируют увеличить экспорт на 5%

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства промышленности в 2020 году планируют увеличить экспорт на 5% по сравнению с 2019-м, сообщил сегодня журналистам министр промышленности Павел Утюпин перед заседанием коллегии министерства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В планах на этот год - рост экспорта примерно на 5%. Поставлена задача выйти на эти параметры с учетом складывающейся ситуации", - сказал Павел Утюпин.

Экспорт продукции предприятий Минпрома в 2019 году составил более $4,2 млрд, наблюдается снижение по сравнению с 2018-м. По словам министра, сложности для белорусских промышленных предприятий-экспортеров в 2019 году были связаны с ситуацией на мировом рынке.

Ухудшение конъюнктуры рынка особенно затронуло БелАЗ и Белорусский металлургический завод. "Что касается угля, металлопродукции, конъюнктура цен на протяжении прошлого года складывалась с падением. Несмотря на то, что на БМЗ было изготовлено больше продукции в натуральном выражении, мы не смогли достичь уровня 2018 года в стоимостном выражении. Кроме того, с учетом падения котировок на добываемую продукцию горно-обогатительные комбинаты пересматривали свою инвестиционную программу, переносили или ставили на паузу закупки карьерной техники. Это затронуло БелАЗ. Естественно, все это отразилось и на показателях экспорта в целом по системе Министерства промышленности", - отметил Павел Утюпин.

Он обратил внимание, что несмотря на сложности, связанные с изменением конъюнктуры рынка, предприятия Минпрома по итогам 2016-2019 годов выполняют показатели, доведенные на пятилетку.-0-