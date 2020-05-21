Предприятия Минпрома в I квартале поставили продукцию в 92 страны

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства промышленности в I квартале 2020 года поставили продукцию в 92 страны. Об этом сегодня шла речь на заседании коллегии Минпрома в формате видеоконференции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Экспорт товаров организаций Минпрома за январь - март этого года составил почти $900 млн.

Осуществлены поставки в 15 государств, куда в аналогичном периоде 2019 года продукция не экспортировалась. Это Тунис, Кения, Алжир, Бенин, Ангола, Гвинея, Доминикана, Бразилия, Филиппины, Бурунди, Кипр, Эфиопия, Саудовская Аравия, Гватемала и Австралия.

Обеспечен рост экспорта карьерной техники ($31,8 млн) и тракторов ($9,4 млн) в страны дальней дуги в более чем 1,5 раза.

За I квартал нынешнего года объем производства в фактических ценах составил Br3,1 млрд. Прирост промпроизводства показали "Белавтомаз", "МТЗ-Холдинг", Белорусская металлургическая компания, Минский моторный завод, "Горизонт", "БелОМО", МЭТЗ им.В.И.Козлова, "Лидсельмаш", "Бобруйскагромаш" и "Амкодор".

В целом, как отметили в Минпроме, белорусский промышленный комплекс в условиях мировой эпидемиологической ситуации работает стабильно. Зарубежные компании постепенно прекращают карантинные мероприятия, запускают работу, поэтому рынок будет планомерно оживать.

"Беларусь не останавливала работу заводов и продолжила выпуск продукции. Это позволило обеспечить выполнение показателей по рентабельности продаж и энергосбережению. Достигнут хороший результат по удельному весу отгруженной инновационной продукции. Он составил 32,3%. Выросла и среднемесячная заработная плата по Минпрому - Br1116,7, темп роста - 104,9%", - подчеркнули в министерстве.

Руководителям предприятий на коллегии поставили задачу диверсифицировать экспорт, наращивать производство, реализовывать важнейшие инвестпроекты, а также сохранять благополучие коллективов предприятий.

Мероприятие прошло под председательством министра промышленности Павла Утюпина и при участии заместителя премьер-министра Юрия Назарова, членов коллегии и руководителей ведущих промышленных предприятий страны.-0-