Предприятия Минпрома в январе-сентябре увеличили экспорт продукции почти на 40%

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства промышленности за девять месяцев текущего года увеличили экспорт продукции на 39,1%. Об этом сегодня шла речь на заседании коллегии Минпрома, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил министр промышленности Петр Пархомчик, несмотря на продолжающееся санкционное давление и непредсказуемость поведения некоторых зарубежных контрагентов в сложной эпидемиологической обстановке, за девять месяцев 2021 года выполнены доведенные правительством основные показатели финансово-хозяйственной деятельности по отрасли.

За отчетный период экспорт промышленной продукции составил более $3,6 млрд, темп роста - 139,1%. Сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами - более $1,7 млрд, обеспечена рентабельная работа отрасли (9,8%), получена прибыль от реализации продукции - более Br1,5 млрд. Выполнен показатель снижения затрат (минус 2,5%), запасы готовой продукции находятся на минимальном уровне (77,3%). Заработная плата в подведомственных организациях выплачивается своевременно.

Фото Минпрома

"Результаты трех кварталов - это не победа, а всего лишь небольшой успех. За оставшийся период текущего года необходимо сделать еще многое, чтобы успешно завершить год и сделать задел на 2022-й, - подчеркнул Петр Пархомчик. - Предварительная защита бизнес-планов на 2022 год показала, что далеко не все руководители определили напряженные планы. Так дело не пойдет, в ближайшее время необходимо пересмотреть подходы в сторону более амбициозных задач".-0-