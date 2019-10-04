Предприятия Минпрома заключили на Форуме регионов в Житомире экспортные контракты на $99 млн

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства промышленности Беларуси заключили на II Форуме регионов в Житомире контракты на поставку белорусской техники на общую сумму $98,83 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минпрома.
Экспортные контракты с партнерами из Украины заключили такие предприятия, как МТЗ, БелАЗ, "Могилевлифтмаш", МАЗ, БМЗ. Подписаны также меморандумы и соглашения о сотрудничестве в области промышленности и производственной кооперации.
Во время I Форума регионов Беларуси и Украины, который проходил 25-26 октября 2018 года в Гомеле, предприятия Минпрома реализовали по заключенным контрактам технику на $73,5 млн.
Во время форума в Житомире действовала выставка белорусской техники. Гости и участники мероприятия смогли ознакомиться с продукцией "Амкодора", МТЗ, "Бобруйскагромаша", "Гомсельмаша", МАЗа, Минского моторного завода, БелАЗа, БМЗ. В экспозиции было представлено более 30 единиц различной техники: комбайны, погрузчики, трактора, самосвалы, двигатели, навесное сельскохозяйственное оборудование.
По итогам 7 месяцев 2019 года экспорт предприятий Министерства промышленности в Украину составил $190 млн. Основу экспорта составляют карьерная техника и запасные части к технике БелАЗа, трактора и тракторокомплекты МТЗ, автомобильная техника МАЗ, двигатели и запасные части ОАО "Минский моторный завод", лифтовое оборудование ОАО "Могилевлифтмаш", металлопродукция ОАО "БМЗ", холодильники, стиральные машины ЗАО "Атлант".-0-