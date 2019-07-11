Предприятия могут подать заявки на поставку в 2020 году нефтепродуктов из РФ до 1 августа

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские субъекты предпринимательской деятельности до 1 августа 2019 года могут подать в концерн "Белнефтехим" заявки на поставку в 2020 году российских нефтепродуктов, сообщили БЕЛТА в концерне.

Индикативные балансы на 2020 год по поставкам нефтепродуктов с указанием вида и количества товаров, предназначенных для удовлетворения внутренних потребностей Беларуси, нужно согласовать до 1 октября 2019 года. Поэтому для подготовки проектов индикативных балансов и протокола субъектам предпринимательской деятельности нужно до 1 августа представить в концерн "Белнефтехим" заявку о потребности в российских нефтепродуктах на 2020 год.

Организации, которые в этом году осуществляют вывоз из РФ в Беларусь нефтепродуктов, могут скорректировать их количество, представив в концерн "Белнефтехим" до 1 августа соответствующую информацию.

Если организация в указанные сроки не уведомила концерн о сокращении потребности и по итогам 9 месяцев она вывезет менее 80% от согласованного объема, эту организацию не включат в перечень получателей нефтепродуктов на 2020 год.

Заявки можно подавать на электронный адрес: kоncbnx@belneftekhim.by, факс +375 17 277 10 08, +375 17 277 12 77, телефоны для справок +375 17 269 01 52,

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