Предприятия Орловской области России планируют продавать металлопродукцию и оборудование через БУТБ

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренность об организации поставок в Беларусь кабельно-проводниковой продукции, грузоподъемного оборудования и твердотельных реле российского производства достигнута по итогам визита на Белорусскую универсальную товарную биржу делегации деловых кругов Орловской области России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В качестве точки входа на белорусский рынок российские компании планируют использовать площадку БУТБ. По словам главы бизнес-делегации - директора Центра поддержки экспорта Орловской области Инессы Волковой, Беларусь входит в тройку основных торгово-экономических партнеров региона и укрепление сотрудничества с белорусскими предприятиями имеет приоритетное значение.

"Орловская область традиционно лидирует по объемам несырьевого экспорта среди других субъектов Центрального федерального округа, а Беларусь - один из ключевых рынков сбыта наряду с Латвией и Казахстаном. В 2020 году предприятия региона поставили в Беларусь продукцию почти на $41 млн. Надеемся, что благодаря биржевой площадке у наших компаний появится дополнительный канал продаж и возможность получить прямой доступ к крупнейшим белорусским потребителям", - отметила Инесса Волкова.

Заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило выразил заинтересованность биржи в приходе на торги новых компаний из Орловской области, подчеркнув, что для российского бизнеса на биржевой площадке созданы все необходимые условия. "Для субъектов хозяйствования Российской Федерации у нас действует упрощенная процедура аккредитации, поэтому от подачи документов до первой сделки порой проходит всего 2-3 дня. При этом сами торги проводятся в удаленном режиме через интернет, а договоры подписываются электронной цифровой подписью. Особое внимание мы уделяем контролю за исполнением биржевых сделок. С этой целью у нас внедрены инструменты, самый эффективный из которых - работа через счета биржи по схеме "поставка против платежа". В этом случае риски обеих сторон сделки сводятся к нулю", - заверил представитель БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-