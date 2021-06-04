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Экономика
04 июня 2021, 09:57

Предприятия сельхозмашиностроения Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве

Фото МТЗ
Фото МТЗ

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Три крупнейших предприятия сельхозмашиностроения Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Петербургский тракторный завод (АО "ПТЗ", Россия), Минский тракторный завод (ОАО "МТЗ", Беларусь) и ОАО "Гомсельмаш" (Беларусь) договорились о развитии долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, направленного на реализацию проектов в сфере производства машин и оборудования для сельского хозяйства, а также в лесной и коммунальной отраслях. Церемония подписания меморандума прошла в рамках Международной специализированной выставки "Белагро-2021" при координации промышленного блока Евразийской экономической комиссии", - сказали в пресс-службе.

"Подписание этого важного документа между гигантами сельхозмашиностроения России и Беларуси - это и есть практический результат проводимой комиссией работы по установлению партнерских отношений между предприятиями стран ЕАЭС, а также реализации кооперационных проектов, - отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. - Такое сотрудничество позволит минимизировать себестоимость новых и проектируемых изделий, расширить инвестиционный потенциал и получить доступ к новейшим технологиям, что приведет к увеличению доли отечественной машиностроительной продукции как на рынке ЕАЭС, так и за его пределами".

Для достижения этих целей планируется разработать и реализовать перспективные проекты в указанных отраслях, углубить межотраслевую и межгосударственную кооперацию, продвигать произведенную продукцию на рынки третьих стран, а также осуществлять совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, необходимые для создания новой, конкурентоспособной техники. В документе отмечено, что присоединиться к меморандуму могут и другие участники рынка.

Также на полях выставки "Белагро-2021", в рамках конференции "Инновационные технологии в аграрном секторе. Беспилотные технологии и автономный транспорт", подписаны соглашения о намерениях между белорусскими Минским тракторным заводом, ОАО "Гомсельмаш" и российским Научно-производственным объединением автоматики имени академика Н.А. Семихатова. Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве по развитию производства автономной сельскохозяйственной техники в странах ЕАЭС. Перспективность этого направления обусловлена преимуществами, которые предоставляет использование автономного транспорта в агропромышленном комплексе в рамках "умного" земледелия, в частности, за счет упрощения конструкции транспортного средства и сокращения сроков полевых работ.

"В результате реализации соглашений будут адаптированы системы автовождения производства АО "НПО автоматики" к конструкции выпускаемых белорусскими предприятиями комбайнов и тракторов, а также проведены испытания этой техники в реальных полевых условиях", - добавили в ЕЭК.-0-

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