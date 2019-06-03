3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия строительной отрасли Беларуси продвигают свои услуги на рынок Венгрии. В Будапеште находится с визитом белорусская делегация во главе с заместителем министра архитектуры и строительства Олегом Швецом, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Венгрии.

С целью налаживания новых контактов с представителями сферы недвижимости, строительства и стройматериалов Венгрии члены белорусской делегации примут участие в бизнес-форуме, который пройдет 4 июня. Свои предложения по сотрудничеству озвучат руководители Минстройархитектуры, Белорусской универсальной товарной биржи, "Управляющей компании холдинга "Белорусская цементная компания", "Белстройцентр-Холдинга", "Белстройцентра", ОАО "Березастройматериалы".

Запланированы встречи с руководителями венгерских министерств, отвечающих за вопросы экономического развития, строительный сектор, рынок труда, реализацию стратегических проектов, а также с руководством федерации строителей, торгово-промышленной палаты, Будапештской фондовой биржи.

Привлекательность венгерского рынка строительства во многом обусловлена его динамичным развитием в последние годы. По оценкам Центрального статистического офиса Венгрии (HCSO), строительный рынок Венгрии в 2017 году увеличился почти на 30%, в 2018-м - более чем на 22%, а в январе-марте 2019 года - на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С учетом интереса белорусских предприятий в 2018 году была открыта белорусско-венгерская компания "Белмастрой", соучредителем которой выступил "Белстройцентр". В настоящее время совместное предприятие готовится стать подрядчиком и субподрядчиком ряда перспективных проектов многоэтажного домостроения и возведения домов коттеджного типа в Венгрии. Белорусская делегация 5 июня посетит несколько площадок, где вскоре могут появиться первые дома, спроектированные белорусами и построенные из отечественных материалов.

Помимо строительства, перспективными сферами сотрудничества Беларуси и Венгрии являются туризм и инновации, сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика, кредитно-финансовые услуги, производственная кооперация.

Двусторонний товарооборот по итогам января-апреля 2019 года составил $79 млн (130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), экспорт - $35,5 млн (177%), импорт - $43,4 млн (105%).-0-