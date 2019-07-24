Предприятия Узбекистана привезут на выставку в Минск более 1 тыс. наменований товаров

24 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На выставку "Сделано в Узбекистане" в Минск 80 предприятий из этой страны привезут более 1 тыс. наименований товаров, сообщил на брифинге Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция будет работать с 29 июля по 2 августа, в рамках визита на высшем уровне. Дипломат отметил, что по ее итогам узбекистанская сторона рассчитывает существенно увеличить поставки своих товаров в Беларусь. "Цель выставки - широкое ознакомление белорусских деловых кругов с производственным, экспортным и инвестиционным потенциалом Узбекистана, демонстрация богатейшего культурно-исторического наследия и развитие туризма нашей страны", - отметил Насирджан Юсупов.

На площади 3 тыс. кв.м будут экспонироваться швейно-трикотажные изделия, домашний текстиль, хлопчатобумажные ткани, обувь, галантерея, теплоизоляционные материалы, плодоовощная и кондитерская продукция, а также фармацевтические и медицинские изделия. Отдельно будут организованы экспозиции товаров ремесленничества, IT-сферы и туризма, а также инвестиционного и экспортного потенциалов 10 регионов Узбекистана.

На открытой выставочной площадке "БелЭкспо" предусмотрена демонстрация образцов автомобилестроения Узбекистана.-0-