Предприятия"Беллегпрома" на 70% обновили ассортимент одежды для школьников

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллегпром" к учебному году 2019/2020 на 70% обновили ассортимент деловой одежды для школьников, сообщила журналистам начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна Светлана Кахро, передает корреспондент БЕЛТА.

Коллекции представили четыре организации трикотажной, шесть швейной и восемь кожевенно-обувной отраслей. Выпущено 360 моделей швейных изделий, из которых 300 - абсолютно новые, а 60 - те, которые пользовались наибольшим спросом и получили положительные отзывы родителей. Трикотажные предприятия разработали 95 новых моделей. Школьникам предложено 356 моделей обуви, из них 226 - новых.

"Обновление коллекций при подготовке к школьному сезону составило около 70% по отношению к общему количеству предлагаемого ассортимента для школьников", - отметила Светлана Кахро.

По ее словам, дизайнеры креативно подошли к созданию одежды и обуви для учащихся. Применялись различные материалы, оригинальные детали, новые виды тканей, декоративные кружевные элементы. Особое внимание уделено использованию натуральных волокон и кожи, свободных силуэтов, чтобы детям было комфортно. Также увеличилось количество моделей из трикотажных полотен.

При подготовке коллекций учитывалось мнение родителей и школьников, проводились опросы и мониторинги.

"Предприятия отрасли при производстве одежды для школьников постарались максимально сохранить отпускные цены на уровне 2018 года. Немного (примерно на 7%) они выросли по обувным предприятиям, что связано с использованием новых видов фурнитуры, кожи, декоративных элементов, облегченной подошвы", - рассказала Светлана Кахро.

Так, минимальная отпускная цена на комплект одежды для мальчиков младшего и среднего возраста (пиджак, брюки, сорочки) составляет Br69,7, максимальная - Br138,6.-0-