Предприятиям "Марко" и БМЗ возместят часть процентов за пользование кредитами

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двум предприятиям - ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" и ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" - будет возмещена часть процентов за пользование кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 марта 2020 года №177, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

БМЗ возместят часть процентов, уплаченных в 2020 году за пользование банковскими кредитами, полученными для реализации инвестиционного проекта "Организация производства сортового проката со строительством мелкосортнопроволочного стана" на 2011-2015 годы, "Марко" - для проекта по созданию и модернизации производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкции мехового комбината на 2013-2024 годы.

Согласно документу, возмещение процентов производится за счет средств республиканского бюджета в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка на дату уплаты процентов в размере ставки по кредиту, уменьшенной на 2 процентных пункта. Полученные средства БМЗ должен направить в 2020-2021 годах на реализацию инвестиционного проекта, "Марко" - в 2020 году на пополнение оборотных средств.

Министерству финансов поручено обеспечить в 2020 году возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами в пределах средств, предусмотренных на эти цели. Министерству промышленности необходимо обеспечить контроль за реализацией проекта. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителей премьер-министра в соответствии с распределением обязанностей.

Документ вступает в силу со дня его принятия.-0-