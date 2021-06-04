Предприятиям стройотрасли нужно активнее заняться продвижением своих товаров и услуг - Пархамович

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятиям и организациям строительной отрасли Беларуси необходимо активнее заняться продвижением своих товаров и услуг. Такое мнение высказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на коллегии Минстройархитектуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Министр охарактеризовал деятельность предприятий отрасли в целом, рассказал о положительных примерах работы как на внутреннем рынке, так и по экспорту товаров и услуг. Также глава ведомства указал на недостатки в деятельности некоторых организаций стройотрасли и потребовал незамедлительно принять меры по их устранению.

"В первом квартале строительный комплекс Беларуси достиг неплохих результатов и отрасль в целом сработала прибыльно: рентабельность выросла до 9,1%, превысив показатель аналогичного периода прошлого года, - подчеркнул Руслан Пархамович. - Безусловно, мы видим перспективы дальнейшего роста, однако для этого уже сегодня предприятиям и организациям необходимо активнее заняться продвижением своих товаров и услуг, а также поиском новых направлений работы, чтобы по итогам полугодия достичь более высоких результатов".

Далее об эффективности работы организаций, входящих в состав отраслевых холдингов, рассказали генеральный директор РУП "Белстройцентр" Вячеслав Туров и генеральный директор управляющей компании холдинга "Белорусская цементная компания" Александр Довгало. Позже выступили руководители предприятий и организаций строительной отрасли. Отдельное внимание на мероприятии было уделено мерам по сокращению количества убыточных организаций строительного комплекса.

В завершение заседания коллегии заместитель премьер-министра Анатолий Сивак призвал руководителей организаций стройкомплекса напряженно и усердно продолжить работу, чтобы обеспечить полную загрузку имеющихся мощностей предприятий, и выразил уверенность, что активные действия в этом направлении будут способствовать своевременной выплате конкурентной заработной платы.-0-