Предприниматели смогут поучаствовать в прямых переговорах о поставках продукции промпредприятиям

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена уникальная возможность участия в индивидуальных прямых переговорах о поставках продукции крупным промышленным предприятиям. Соответствующий пилотный проект контактно-кооперационных бирж онлайн реализует Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей на базе предприятий Министерства промышленности и концерна "Беллесбумпром", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Первая контактно-кооперационная биржа состоится 29 апреля: пройдут прямые онлайн-переговоры с Минским тракторным заводом и Минским автомобильным заводом.

Для участия необходимо до 27 апреля заполнить заявку по ссылке http://belarp.by/ru/subcontractation/importozamesc/zaponitzaja1. Ссылки на подключение будут направлены всем участникам, оформившим заявку.

С графиком переговоров и перечнем продукции, закупаемой по импорту и рекомендуемой к освоению малому и среднему бизнесу в Беларуси, можно ознакомиться на сайте belarp.by.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам (8017) 316-14-22, (8044) 788-48-49.-0-