Председатель "Белгоспищепрома": форум Food Prom поможет выработать стратегию для улучшения продаж

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный форум пищевой промышленности Food Prom поможет выработать стратегию для улучшения продаж отечественной продукции. Об этом заявил сегодня председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен во время открытия форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Food Prom - первый национальный форум пищевой промышленности. Думаю, он станет хорошим началом для будущих лет, площадкой, где мы будем делиться успехами, показывать новинки, общаться за круглым столом, вырабатывать дальнейшую стратегию для улучшения продаж, - сказал Анатолий Бубен. - Мы производим качественную продукцию, но еще надо уметь ее рекламировать, правильно представить. В частности, об этом мы будем говорить сегодня на форуме, будем обмениваться мнениями, учиться друг у друга, выслушивать критику, если она есть, а также искать новые пути движения к конечному потребителю".

В свою очередь заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун отметил: "Очень приятно видеть, когда наш производитель предлагает новые продукты. Действительно, на этом мероприятии потенциальный покупатель может найти множество новых направлений. Надеюсь, что спрос наших граждан, которые особо ценят качественную продукцию, будет удовлетворен. Отечественному производителю есть что предложить. Мы надеемся, что новая продукция вскоре будет на полках всех торговых сетей".

По словам замминистра, идет постоянный диалог между торговыми сетями и производителями. "Торговые сети всегда ищут наиболее выгодный и ходовой товар. Сегодня они заинтересованы в работе с белорусскими производителями. Это им выгодно по многим моментам, включая логистику. Хочу также отметить, что на своей площадке МАРТ проводит регулярные встречи, где рассматриваются возникающие проблемные вопросы, находятся точки решения. У нас между производителями и торговыми сетями системных проблем не наблюдается", - констатировал Андрей Картун.

Первый национальный форум пищевой промышленности Food Prom проходит сегодня в Минске. На деловой площадке собрались крупнейшие производители продуктов питания, представители государственных органов и бизнеса. Форум откроет серию мероприятий, направленных на продвижение брендов белорусских производителей и повышение конкурентоспособности отечественных товаров. Участники обменяются опытом в применении передовых технологий производства и реализации продукции, а также развития партнерских отношений с торговыми организациями. Программа форума предусматривает проведение круглого стола, презентацию и дегустацию новых видов кондитерских изделий, детского питания, пищеконцентратной продукции и напитков. Кроме того, запланированы переговоры компаний-производителей с представителями сетевых организаций торговли.

Организатор форума - Белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром".-0-

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