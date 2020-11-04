Председатель БелТПП вошел в состав правления инициативы "Лиссабон-Владивосток"

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович вошел в состав правления инициативы "Лиссабон - Владивосток" - рабочей группы по созданию единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БелТПП.

Кроме него в состав правления вошли бывший экономический представитель Австрийской торговой палаты Дитмар Фелльнер, президент Confindustria Russia Эрнесто Ферленги, генеральный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде, представитель Германо-российского форума Александр Рар, председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шокин, президент Ассоциации европейского бизнеса, вице-президент компании Schneider Electric Йохан Вандерплаетсе. Председателем правления избран генеральный директор группы консалтинговых компаний Schneider Group Ульф Шнайдер.

Первое, уставное заседание правления инициативы "Лиссабон - Владивосток" состоялось 3 ноября в формате видеоконференции. Участники обсудили ключевые достижения в процессе создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, стратегические направления работы в 2021 году, возможности подписания меморандума о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией.

Белорусская торгово-промышленная палата присоединилась к инициативе "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока" ("Лиссабон - Владивосток") в мае 2018 года. Инициатива основана бизнесом, бизнес-ассоциациями и аналитическими центрами стран - членов ЕС и ЕАЭС в 2015 году с целью установления многоуровневого диалога между Европейской комиссией и Евразийской экономической комиссией по гармонизации всех необходимых процедур в сферах технического и таможенного регулирования, логистики, налоговых и финансовых процедур, защиты окружающей среды, цифровизации и других.-0-