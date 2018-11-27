Председатель Коллегии ЕЭК высказался за продвижение цифровой повестки и дебюрократизацию

27 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян высказался за продвижение в союзе цифровой повестки и дебюрократизацию в работе уставных органов. Об этом он заявил сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с главами правительств государств ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Тигран Саркисян отметил очень насыщенную повестку заседания Евразийского межправительственного совета, которое проводится в Минске 27 ноября. "Традиционно на уровне премьер-министров мы обсуждаем те проблемные вопросы, где необходимо достичь компромисса. Мы интенсивно продвигаем цифровую повестку, и наше заседание начнется именно с обсуждения этой тематики и тех инициатив, которые утверждены президентами и которые мы уже начали реализовывать. Цифровые трансформации касаются всех сфер жизнедеятельности наших стран. Поэтому здесь мы видим задатки повышения эффективности нашего союза", - сказал председатель Коллегии ЕЭК.

Он также высказал мнение о необходимости преодолевать забюрократизированность в работе. "Есть много вопросов, которые с уровня Совета можно передать в Комиссию. Они очень технические, и загружать ими Совет сегодня нецелесообразно, потому что есть очень много концептуальных дискуссионных вопросов, на которые мы бы предлагали ориентироваться", - отметил председатель Коллегии ЕЭК.

Тигран Саркисян добавил, что в Коллегии присутствует принцип равнопредставленности, который позволяет всем правительствам быть вовлеченными в процесс принятия решения. Кроме того, у межправсовета есть право вето в том числе на решение Коллегии. "Расширение полномочий Коллегии означает прежде всего повышение ответственности, и это приведет к повышению эффективности работы этого органа", - резюмировал он.-0-