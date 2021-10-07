Председателем Ассоциации белорусских банков избран Михаил Проворов

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Ассоциации белорусских банков избрал председателем ассоциации Михаила Проворова, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь АББ Павел Симонов.
Михаил Проворов родился в 1969 году в Уфе. Окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище и Белорусский государственный экономический университет по специальности "финансы и кредит".
Стаж в банковской системе - более 28 лет. С 1993 по 2004 год работал в ОАО "Приорбанк" начальником казначейства, руководителем департамента развития бизнеса, вице-президентом, управляющим филиалом. В 2005-2006 годах - первый заместитель председателя правления ОАО "Белорусский народный банк". В 2008-2014 годах возглавлял ЗАО "Евробанк", в 2014-2020 годах руководил ЗАО "Цептер Банк". Лауреат конкурса "Человек дела - 2010", награжден почетной грамотой Национального банка Беларуси.
Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 35 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.-0-