Председателем правления Белкоопсоюза избран Олег Мацкевич

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ избран Олег Мацкевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Избрание состоялось на общем собрании представителей членов Белкоопсоюза, которое сегодня проходит во Дворце Республики.

Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко, представляя кандидатуру нового руководителя, охарактеризовал его как опытного и грамотного управленца, Игорь Сергеенко подчеркнул, что подбор на должность председателя Белкоопсоюза был жестким и взыскательным, кандидатура согласована с Президентом Беларуси.

До настоящего времени Олег Мацкевич работал первым заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета, где курировал вопросы экономики, развития промышленности, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, имущественных отношений, а также прогнозирования социально-экономического развития области, регионов, малых и средних городских поселений, внешнеэкономических и региональных связей. В числе курируемых им направлений были защита прав потребителей, взаимодействие с советом Витебского областного объединения профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси и отраслевыми профсоюзами.-0-

Мацкевич: Белкоопсоюз продолжит оказывать активное содействие сельским жителям