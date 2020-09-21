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21 сентября 2020, 10:46

Представитель Беларуси назначен директором Департамента торговой политики ЕЭК

Фото из архива
Фото из архива

21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представитель Беларуси Игорь Назарук с 21 сентября назначен директором Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Игорь Назарук окончил Белорусский политехнический институт по специальности "автоматизация и комплексная механизация машиностроения". 11 лет он проработал на различных должностях в таможенных органах Беларуси. В системе МИД Беларуси - с 2005 года. С 2011 по 2015 год Игорь Назарук руководил Департаментом внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Беларусь. В 2015 году был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Армении.-0-

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