Представитель Беларуси назначен замдиректора департамента информационных технологий ЕЭК

1 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представитель Беларуси Павел Ткач назначен заместителем директора департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Павел Ткач окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники по специальности "телекоммуникационные системы". В 2011-2017 годы он занимал различные должности в отделе информатизации и связи Аппарата Совета Министров Беларуси. С 2017 года перешел на работу в ЕЭК, где в должности помощника председателя Коллегии ЕЭК курировал реализацию проектов офиса управления цифровыми инициативами.

Представитель России Андрей Захаров назначен директором департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК. Ранее он работал начальником отдела сопровождения споров по защитным мерам ЕЭК. До прихода в ЕЭК трудился на различных должностях в департаменте торговой политики и многосторонних переговоров Министерства промышленности и торговли РФ.

Еще один представитель России Елена Данилова назначена заместителем директора департамента развития интеграции ЕЭК. С 2002 по 2020 год она работала на руководящих должностях в Министерстве экономического развития РФ, где отвечала за вопросы торговой политики, присоединения России к ВТО, разработки стратегических документов в сфере внешнеэкономической деятельности, развития системы торговых представительств РФ за рубежом, двустороннего сотрудничества с зарубежными странами и ЕС, взаимодействия с международными организациями, развития евразийской интеграции.

Кроме того, представляющий Россию Виген Енокян назначен заместителем директора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК. Прежде он работал в департаменте государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Министерства промышленности и торговли РФ. С 2012 года перешел на работу в ЕЭК.-0-