Представитель Беларуси возглавил Департамент финансов ЕЭК

12 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Директором Департамента финансов Евразийской экономической комиссии назначен представитель Беларуси Алексей Афанасьев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Алексей Афанасьев окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности "экономика и организация сельского хозяйства" и Академию управления при Президенте Беларуси по специальности "международные экономические отношения". Трудовой путь начал экономистом на предприятиях сельскохозяйственной отрасли. С 2000 по 2003 год работал в различных должностях в финансовом управлении Могилевского облисполкома. С 2003 по 2012 год - начальник бюджетного отдела, заместитель начальника финансового управления Минского городского исполнительного комитета.

С 2012 по 2014 год Алексей Афанасьев возглавлял главное управление Министерства финансов Беларуси по Минску. С 2014 по 2020 год работал начальником главного финансового управления Минского горисполкома.-0-