Представитель Беларуси возглавит в 2020 году Совет руководителей органов по стандартизации ЕАЭС

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 13 ноября 2019
Минск Малооблачно +11°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:14 Чайник пылился на полке, а потом его продали за миллион фунтов Калейдоскоп
10:05 На Минской ТЭЦ-2 демонтируют одни из старейших паровых турбин энергосистемы Беларуси Регионы
10:00 Житель Китая 20 лет прожил с зубом в носу Калейдоскоп
09:58 "Минчанка-2" захватила лидерство в Молодежной лиге чемпионата России по волейболу Спорт
09:39 Главбух организации из Щучина заключила фиктивный договор подряда со своей дочерью Происшествия
09:23 Премьер-министр Великобритании направил войска на ликвидацию последствий наводнений В мире
09:15 Почти треть жителей Брестской области привилась от гриппа Регионы
09:14 В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,69% Политика
09:02 Воронюк: молодежь в парламенте - это политический тренд современности Общество
09:00 "Спорт-пари": джекпот "Спортлото 5 из 36" на сумму более Br84 тыс. разыгран! Общество
09:00 "Парк Челюскинцев": престиж и комфорт в самом центре столицы Общество
08:48 В столице Афганистана прогремел взрыв у здания МВД В мире
08:42 Спортивный комплекс с игровым залом и бассейном в Новогрудке сдадут весной 2020 года Регионы
08:33 Сборник произведений шведского поэта Вернера Аспенстрёма на белорусском языке презентуют в Минске Культура
08:20 Останки 147 красноармейцев перезахоронят в Ветковском районе Регионы
08:13 Около 2,6 тыс. новобранцев Брестской области осенью направят на службу в армии Регионы
08:10 Белорусская олимпийская чемпионка Надежда Скардино стала мамой Спорт
08:02 Курсанта года выберут в Могилевском институте МВД Регионы
07:58 Израиль нанес новые удары по сектору Газа В мире
07:47 Представитель Беларуси возглавит в 2020 году Совет руководителей органов по стандартизации ЕАЭС Экономика
07:39 Минское "Динамо" проведет домашний матч чемпионата КХЛ против подольского "Витязя" Спорт
07:34 Второй вице-спикер Палаты сенаторов Боливии взяла на себя обязанности главы государства В мире
07:24 Хоккеисты "Гомеля" в домашнем матче чемпионата Беларуси разгромили "Лиду" Спорт
07:00 Картина дня: визит Лукашенко в Австрию, начало досрочного голосования на выборах и "Продэкспо-2019" Общество
01:36 Крутой об отношениях с Австрией: мы должны как минимум утроить объемы торговли и удвоить инвестиции Экономика
00:46 Белорусским участникам бизнес-форума в Вене чуть не "оторвали руки" - Мелешкин Экономика
00:38 Минфин Беларуси уверен в наличии достаточных оснований для повышения кредитного рейтинга страны Экономика
00:18 Беларусь вместе с Raiffeisen Bank рассчитывает реализовать крупный инфраструктурный проект на финрынке Экономика
00:10 Беларусь обсуждает с Raiffeisen Bank возможности дальнейшего выхода на рынок еврооблигаций Экономика
00:02 Студент из США получил ответ на послание в бутылке 9 лет спустя Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Экономика
13 ноября 2019, 07:47

Представитель Беларуси возглавит в 2020 году Совет руководителей органов по стандартизации ЕАЭС

Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представитель Беларуси возглавит в 2020 году Совет руководителей национальных (государственных) органов по стандартизации государств - членов ЕАЭС. Решение об этом принято на заседании совета 12 ноября в Шымкенте (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"На заседании был принят ряд решений, касающихся организационных вопросов работы совета. В частности, в 2020 году в Совете руководителей национальных (государственных) органов по стандартизации государств - членов ЕАЭС будет председательствовать Беларусь. Совет возглавит Валентин Татарицкий - председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси", - проинформировали в пресс-службе.

На заседании были обсуждены вопросы обеспечения доказательной базы технических регламентов ЕАЭС стандартами на методы исследований, присоединения членов союза к межгосударственным стандартам, разработанным для реализации технических регламентов ЕАЭС, а также заключения национальными институтами по стандартизации стран союза соглашения о совместной деятельности в сфере разработки стандартов.

Как сообщил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, в настоящее время на площадке комиссии ведется активная разработка предложений по совершенствованию сферы технического регулирования в рамках разрабатываемой стратегии развития интеграции ЕАЭС до 2025 года. "Эти предложения будут содержать в том числе мероприятия, направленные на обеспечение системного развития сферы стандартизации", - отметили в ЕЭК.

Особое внимание на заседании уделено вопросам финансирования разработки межгосударственных (региональных) стандартов и других документов по стандартизации для реализации технических регламентов ЕАЭС. "Сегодня необходимо активно вовлекать в процесс планирования, финансирования и разработки межгосударственных стандартов бизнес-сообщество и потребителей, как это принято в мировой практике, - заявил Виктор Назаренко. - Также назрела острая необходимость решения вопроса по переводу международных стандартов на русский язык для использования их в дальнейшем, в том числе для реализации технических регламентов ЕАЭС".

Министр ЕЭК также подчеркнул, что формирование современной базы межгосударственных стандартов всегда являлось актуальной темой и для СНГ, поэтому площадка ЕАЭС обязана быть локомотивом в этой деятельности. При этом важно акцентировать внимание на сфере обеспечения промышленности современными стандартизированными методами исследований. "Сегодня используемые для оценки соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС более 400 ведомственных методик подлежат тщательному анализу с точки зрения возможности их использования для разработки национальных или межгосударственных стандартов", - сказал Виктор Назаренко.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Госстандарт ЕАЭС ЕЭК
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Крутой об отношениях с Австрией: мы должны как минимум утроить объемы торговли и удвоить инвестиции
Денис Мелешкин. Фото из архива Белорусским участникам бизнес-форума в Вене чуть не "оторвали руки" - Мелешкин
Фото из архива Минфин Беларуси уверен в наличии достаточных оснований для повышения кредитного рейтинга страны
Фото из архива Беларусь вместе с Raiffeisen Bank рассчитывает реализовать крупный инфраструктурный проект на финрынке
Максим Ермолович. Фото из архива Беларусь обсуждает с Raiffeisen Bank возможности дальнейшего выхода на рынок еврооблигаций
Всеволод Янчевский. Фото из архива Янчевский: австрийскому бизнесу выгодно инвестировать в белорусские IT-компании
Главное
Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен Близость подходов и проекты на миллиард - Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией
Крутой об отношениях с Австрией: мы должны как минимум утроить объемы торговли и удвоить инвестиции
Беларусь и ЕС наладили регулярный и широкий диалог - Шубель
"Парк Челюскинцев": престиж и комфорт в самом центре столицы
Топ-новости
Картина дня: визит Лукашенко в Австрию, начало досрочного голосования на выборах и "Продэкспо-2019"
Лукашенко рассказал австрийскому бизнесу о главных принципах в сотрудничестве с Беларусью
Белорусская олимпийская чемпионка Надежда Скардино стала мамой
Ван дер Беллен: Австрия ценит интерес Беларуси к углублению отношений, и он взаимен
БЕЛТА и индонезийская медиасеть Jawa Pos заключили соглашение о сотрудничестве
Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G
Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое
МВД: избирательная кампания в Беларуси проходит в спокойном режиме
Минское "Динамо" по буллитам победило "Торпедо", прервав 11-матчевую проигрышную серию в чемпионате КХЛ
ГАИ напомнила правила безопасного вождения в туман
Число внезапных проверок с выходом войск к границе за три года возросло в два раза - Равков
Сивак: финансовая поддержка обновления парка городского транспорта гарантирована
Перечень запрещенных наркотиков и психотропов расширен в Беларуси
Возможность получить скидку на платное обучение могут предоставить отслужившим в армии
Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены балансов поставок продовольствия - Хотько
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.