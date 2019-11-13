Представитель Беларуси возглавит в 2020 году Совет руководителей органов по стандартизации ЕАЭС

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представитель Беларуси возглавит в 2020 году Совет руководителей национальных (государственных) органов по стандартизации государств - членов ЕАЭС. Решение об этом принято на заседании совета 12 ноября в Шымкенте (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"На заседании был принят ряд решений, касающихся организационных вопросов работы совета. В частности, в 2020 году в Совете руководителей национальных (государственных) органов по стандартизации государств - членов ЕАЭС будет председательствовать Беларусь. Совет возглавит Валентин Татарицкий - председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси", - проинформировали в пресс-службе.

На заседании были обсуждены вопросы обеспечения доказательной базы технических регламентов ЕАЭС стандартами на методы исследований, присоединения членов союза к межгосударственным стандартам, разработанным для реализации технических регламентов ЕАЭС, а также заключения национальными институтами по стандартизации стран союза соглашения о совместной деятельности в сфере разработки стандартов.

Как сообщил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, в настоящее время на площадке комиссии ведется активная разработка предложений по совершенствованию сферы технического регулирования в рамках разрабатываемой стратегии развития интеграции ЕАЭС до 2025 года. "Эти предложения будут содержать в том числе мероприятия, направленные на обеспечение системного развития сферы стандартизации", - отметили в ЕЭК.

Особое внимание на заседании уделено вопросам финансирования разработки межгосударственных (региональных) стандартов и других документов по стандартизации для реализации технических регламентов ЕАЭС. "Сегодня необходимо активно вовлекать в процесс планирования, финансирования и разработки межгосударственных стандартов бизнес-сообщество и потребителей, как это принято в мировой практике, - заявил Виктор Назаренко. - Также назрела острая необходимость решения вопроса по переводу международных стандартов на русский язык для использования их в дальнейшем, в том числе для реализации технических регламентов ЕАЭС".

Министр ЕЭК также подчеркнул, что формирование современной базы межгосударственных стандартов всегда являлось актуальной темой и для СНГ, поэтому площадка ЕАЭС обязана быть локомотивом в этой деятельности. При этом важно акцентировать внимание на сфере обеспечения промышленности современными стандартизированными методами исследований. "Сегодня используемые для оценки соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС более 400 ведомственных методик подлежат тщательному анализу с точки зрения возможности их использования для разработки национальных или межгосударственных стандартов", - сказал Виктор Назаренко.-0-