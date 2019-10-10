Представителей более 40 стран соберет ХII Евразийский экономический форум в Вероне

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представителей более 40 стран, в том числе всех государств Евразийского экономического союза, соберет ХII Евразийский экономический форум в Вероне (Италия), который пройдет 24-25 октября. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент некоммерческой ассоциации "Познаeм Евразию" профессор Антонио Фаллико, являющейся одним из организаторов форума, передает корреспондент БЕЛТА.
Участниками мероприятия станут свыше 1,5 тыс. представителей деловых кругов, в том числе крупного бизнеса, а также правительств ряда стран и интеграционных объединений, политические деятели, дипломаты, эксперты. Основными темами заявлены сотрудничество в энергетике, транспорте, финансах, инфраструктурных и инновационных сферах.
Антонио Фаллико подчеркнул, что веронский форум носит неполитический характер, эта платформа для дискуссий родилась по инициативе бизнеса. По его словам, именно предприниматели продвигают идею устранения препятствий для сотрудничества между Европейским и Евразийским экономическим союзами. Однако руководство европейской комиссии пока не учитывает мнение бизнеса. "Надеюсь, что новый глава Еврокомиссии прислушается к тому, что идет от предпринимателей", - сказал Антонио Фаллико.-0-