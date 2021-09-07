Представители деловых кругов из Беларуси приняли участие в экономическом форуме в Болгарии

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительная делегация деловых кругов Брестской области во главе с заместителем председателя Брестского облисполкома Дмитрием Городецким 4-7 сентября совершила визит в Болгарию, который состоялся при содействии посольства Беларуси, сообщили БЕЛТА в дипмиссии.

Белорусская делегация приняла участие в международном экономическом форуме "Чирпан-2021", в рамках которого была представлена презентация Брестской области. На полях форума подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом предпринимателей, работодателей и ремесленников и Торгово-промышленной палатой города Стара Загора, а также проведены переговоры с зарубежными партнерами по вопросам развития сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, промышленности и туризма.

В ходе визита белорусская делегация посетила крупные экономические центры Болгарии - города Пловдив, Бургас и Стара Загора - и провела переговоры с губернаторами Бургасской, Пловдивской и Старозагорской областей. В фокусе внимания собеседников находились вопросы развития сотрудничества между областями двух стран по широкому спектру направлений с акцентом на интенсификацию торгово-экономических контактов. Стороны также договорились об активизации взаимодействия в области туризма, спорта, по линии культурных и молодежных обменов.

Представители белорусского бизнеса посетили ряд предприятий Пловдивской и Старозагорской областей, обсудили с болгарскими партнерами установление взаимовыгодного делового сотрудничества.

В мероприятиях визита приняли участие посол Беларуси в Болгарии Александр Лукашевич, почетный консул Беларуси в Бургасе Атанас Попов, почетный консул Беларуси в Пловдиве Красимир Шалев.-0-