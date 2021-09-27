Представители ЕАЭС в Барановичах обсудили кооперацию в авиастроении

27 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопросы расширения кооперационного сотрудничества в Евразийском экономического союзе, в том числе в сфере производства беспилотных летательных аппаратов, обсуждены на круглом столе, который прошел на базе ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" в Барановичах с участием представителей уполномоченных органов и авиапредприятий ЕАЭС. Мероприятие прошло под председательством члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Министр ЕЭК подчеркнул, что производство беспилотных летательных аппаратов сегодня активно развивается во всем мире, и в этой связи объединение предприятий союза в кооперационные цепочки будет способствовать недопущению их технологического отрыва от третьих стран", - отметили в пресс-службе. По словам Артака Камаляна, сейчас разрабатывается проект рекомендации Коллегии ЕЭК, которой будет определен единый перечень заинтересованных в кооперационном сотрудничестве предприятий в области гражданского авиастроения. "Совместное производство авиационной техники, а также запчастей и комплектующим к ним - крайне актуальный вопрос сегодня, поэтому в рамках внутрисоюзного обсуждения на площадке комиссии он выносится в отдельный трек, который поможет сформировать в союзе новые производственно-технологические связки, - заявил Артак Камалян. - Наша встреча - один из шагов по реализации этого важного вопроса. Уверен, что обмен профессиональными мнениями, высказывание конкретных предложений помогут нам перевести работу комиссии и госорганов наших стран по данной теме в реальный сектор экономики".

Представители бизнеса выразили заинтересованность в создании совместных производств в гражданском авиастроении, озвучили пожелания относительно необходимости решения чувствительных проблем. "В частности, предложено сформировать перечень вопросов, препятствующих развитию кооперации в авиастроении. Также затронуты вопросы изучения организации "академической мобильности" в сфере гражданского авиастроительства, опыта Европейского союза по программам совместного производства летательных аппаратов", - проинформировали в ЕЭК.

В пресс-службе напомнили, что 22 сентября на заседании Консультативного комитета по промышленности ЕЭК представители госорганов стран ЕАЭС одобрили проект плана мероприятий (дорожную карту) по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения на 2021-2025 годы. Стороны договорились о том, что государства евразийской "пятерки" будут вместе вырабатывать предложения по обеспеченности стран ЕАЭС авиационной техникой на основе прогнозных балансов спроса и предложения в разрезе типов самолетов, обмениваться информацией о потребностях и проблемах в производстве комплектующих в сфере авиастроения, в том числе в целях импортозамещения в высокотехнологичной промышленности. Также страны сформируют евразийскую технологическую платформу в области гражданского авиастроения.

"Проекты рекомендации Коллегии ЕЭК и плана мероприятий по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения на 2021-2025 годы в ближайшее время поступят на рассмотрение органов союза", - добавили в пресс-службе.-0-