Представители ЕАЭС высокого уровня обсудили положения договора об общем рынке газа

27 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совещание высокого уровня по подготовке международного договора о формировании общего рынка газа Евразийского экономического союза прошло сегодня в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Состоялся конструктивный диалог по урегулированию отдельных положений международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - В частности, обсуждены вопросы формирования тарифов на услуги по транспортировке газа на общем рынке союза, транспортировки и поставки газа из третьих стран на территорию государств ЕАЭС на недискриминационной основе. Кроме того, рассмотрена целесообразность формирования Совета руководителей уполномоченных органов стран ЕАЭС в сфере энергетики".

В совещании приняли участие председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра Беларуси, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Азиз Аалиев, вице-премьер России Александр Новак, первый вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков.

"Совещание организовано в рамках подготовки к Высшему Евразийскому экономическому совету, который запланирован на 14 октября в Минске", - подчеркнули в пресс-службе.

В ЕЭК напомнили, что ранее главы государств ЕАЭС поручили обеспечить реализацию принципов ценообразования и формирования тарифной политики на общем рынке, основанных на недискриминационной, добросовестной конкуренции. Уже утверждены концепция и программа формирования общего рынка газа. "Следующим этапом станет принятие в 2022 году международного договора по формированию общего рынка газа ЕАЭС. Все это необходимо для создания общей правовой системы общего рынка, который должен заработать с 1 января 2025 года", - пояснили в пресс-службе.

Ранее, 24 сентября, в штаб-квартире ЕЭК состоялось совещание министров энергетики стран ЕАЭС под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова.-0-